控糖藥物 健保有給付上限

2019-09-14

文／余宜叡

40多歲的杜先生，血糖高達400mg/dl，開立兩種針劑藥和一種口服藥後，血糖仍有進步的空間，醫師建議他使用近年問世的排糖藥，來加強血糖的穩定度和達標率，但排糖藥要自費！

「不是健保都會給付嗎？為什麼要自費呢？」經由醫師解說健保規定與使用排糖藥的利與弊後，杜先生同意自費使用，以讓血糖早點達標。

50多歲的王女士，服用二合一含有排糖藥的血糖藥複方藥已經一年多，糖化血色素一直在〈7%以下，但最近半年，控糖開始不穩定，糖化血色素已經突破8%，醫師建議再加上另一種控糖用藥，這種用藥有針劑藥和口服藥可做選擇。

經醫療團隊建議，王女士選擇使用口服的DPP-4抑制劑加強控糖，但DPP-4同樣需要自費，她和上述個案杜先生一樣，提出健保給付的質疑。

王女士在了解健保規定和使用DPP-4抑制劑利弊分析後，考量每月的額外負擔，衡量一個月多花不到600元，若能讓自己的血糖更穩定，便能有更好的生活品質，算是非常划算的健康投資；追蹤兩位個案的用藥情形，兩位個案在加上自費用藥控糖後，皆回復到之前糖化血色素〈7%。

針劑藥口服藥同時使用 擇一給付

目前健保對於血糖最高價的一種針劑藥（腸泌素）和兩種口服藥（排糖藥和DPP-4抑制劑），做了給付上限制「兩種擇一給付」，意思就是同時使用的話，健保只給付一種，而另一種必須自費。臨床上，醫師會考量腸泌素是糖尿病用藥中藥價最高的，因此站在患者立場設想，以健保開立。

需注意的是，DPP-4抑制劑和腸泌素的作用效果類似，臨床上不會同時開立。

透過醫療諮詢，患者能更瞭解各種合適用藥，並能安心選擇和使用，邁向更好品質的生活！

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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