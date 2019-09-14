施作污水幹管 三鶯、泰山接力進行

2019-09-14

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三峽、鶯歌地區第一期污水下水道主次幹管工程，今年底即將完工，加速三鶯地區的用戶接管，將民生污水收集到三鶯水資源回收中心（污水處理廠），取代化糞池定期抽水肥的情況；另外，泰山區污水接管工程也有進展，穿越貴子坑溪的主次幹管，可望於明年下半年完工。

年底完成 三鶯地區將家戶接管

市府水利局指出，相較於其他區域的污水都送往八里污水處理廠，三峽、鶯歌區是獨立的污水系統，在二○一七年完工啟用三鶯水資源回收中心後，逐步完成主次幹管、分支管網，預計今年底完工，明年展開家戶接管，並改善住家後巷髒亂；三鶯地區目前已完成二六四八戶接管，預計二○二三年第一期工程完成後，將有一萬餘戶接管，後續再推第二、三期工程。

水利局污水下水道工程科指出，三鶯地區主次幹管從地底下穿越大漢溪、鶯歌溪、高速公路、鐵路，為減少路面人孔數量及降低施工期間對交通衝擊，管線以長距離曲線取代直線，大幅減少六十％的路面人孔數量。

泰山調整路線 待明年下半年完工

另外，去年三月開工的泰山區主次幹管工程，因中港西路狹窄、交通流量大，且地下管線複雜、施工困難，調整路線穿越貴子坑溪渠底後，工程已順利展開，預估明年下半年完工後，再陸續施作全興里、福興里、福泰里、同興里、楓樹里、義仁里、三腳里、黎明里、同榮里等用戶接管工程，將增加近一萬兩千戶。泰山區全區預計在二○二三年完工後，累計接管戶數將達到兩萬九千多戶，家庭污水不再排入貴子坑溪。

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