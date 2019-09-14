萬人見證 十三層遺址中秋點亮

2019-09-14

〔記者俞肇福／新北報導〕塵封三十二年的新北市瑞芳區十三層遺址，被網友稱為「台版天空之城」、「台版德魯納酒店」，昨晚中秋夜點亮，琥珀色的柔美燈光搭配優人神鼓的磅礴演出，現場逾萬人見證大型歷史建築的夜間之美，彷彿過往的黃金礦業風華再現。未來每晚六點至九點都將點燈照亮山城，增加夜間的觀光人潮。

每晚6點至9點都將點燈

十三層遺址由台電公司管理，台電與新北市、基隆市政府及中華文化總會合辦「點亮十三層遺址」活動，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、文化部長鄭麗君、經濟部長沈榮津等人昨出席點燈儀式；陳其邁等人於昨晚七點半，手舉火把點燃火盆，接著亮起九十秒燈光秀，正式點亮十三層遺址。

優人神鼓表演 場面壯觀

優人神鼓特地為十三層遺址量身打造的「光明海島」戶外大型演出，近百人在寬達五十公尺的舞台表演，讓觀眾大飽眼福，直呼「很壯觀」。

水湳洞選煉廠 公共藝術重生

台電董事長楊偉甫指出，十三層遺址昔日是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，塵封多年後以公共藝術方式重生。十三層遺址燈光由曾為美國自由女神像設計燈光的國際照明大師周鍊，與照明設計團隊「一隱照明設計顧問」共同策劃，選定低色溫黃光搭配琥珀色光的黃金組合，和諧融入周邊環境，又能凸顯過往礦業歷史文化的黃金風華。

黃金博物館 「金夜太美」吸客

另外，位於金瓜石的黃金博物館，中秋三天連假推出「金夜太美」活動，以燈光妝點四連棟日式宿舍及夜間市集，讓民眾感受礦業文化資產承載的歷史記憶；「金夜太美」活動在中秋連假結束後，夜晚仍有燈光持續妝點黃金博物館。

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