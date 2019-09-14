北港「五湖四海宴」 116藝師作品上桌

2019-09-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一一六位來自全國各地的傳統工藝師昨天齊聚北港「五湖四海宴」，用自己的作品敬獻媽祖，作品琳琅滿目，吸引許多民眾參觀，日本京都大學教授也專程前往欣賞，感受傳統工藝之美。

「五湖四海宴」原為北港朝天宮媽祖遶境後的舖戶過爐宴席，源自清朝滿漢全席共一○八道佳餚，策展人北港工藝坊總幹事蔡享潤指出，五湖四海宴擺法為五湖四海、八大八小、十全十美，再分葷桌、素桌、看桌及藝桌等。

蔡享潤表示，五湖四海宴工藝展把藝桌獨立出來，將來自全國傳統藝師的工藝作品敬獻給媽祖，同時提供藝師舞台推銷自己作品，彼此交流，也讓更多人看到他們的作品及傳承傳統技藝。

93歲大師許澤南敬獻神轎

今年一一六位藝師涵蓋老中青三代，有獲文化部指定「人間國寶」的彩繪大師洪平順、九十三歲北港神轎大師許澤南，也有多位廿多歲的年輕藝師。

徐伯郡是已故雲林戲偶雕刻大師徐炎卿的孫子，父親徐建彰傳承祖父手藝，徐伯郡也是從小開始接觸戲偶雕刻，除傳統布袋戲偶，更專研Ｑ版戲偶創作。

黏土藝師楊絮茹本來是幼教老師，陪伴孩子過程發現，工藝創作能培養孩子學習興趣及耐心，她開始學習各類手創藝術，尤其偏愛甜點藝術，這次參展作品栩栩如生。

紙藝許育騰來自屏東，因被紙塑藝品鮮艷、華麗色調吸引，進而產生興趣專研；樂器製作林宗範小學三年級對傳統絃音樂產生興趣，自行摸索製作。

雲林縣府文化處長陳璧君指出，五湖四海宴今年邁入第六年，參展作品有木雕、粧佛、剪黏、捏塑、彩繪、交趾陶、刺繡等，歡迎中秋節連假到北港欣賞全國工藝師的得意作品，同時漫遊北港小鎮、品嚐在地小吃。

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