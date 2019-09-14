連假首日 桃園地景藝術節超人氣 今明繼續熱鬧

2019-09-14

〔記者謝武雄／八德報導〕昨天是中秋節連續假期第一天，桃園地景藝術節展場湧入大批人潮，其中「萍影舞集」在主展場八德區大湳森林公園大地舞台表演「聖筊」，以及「拉縴人」在森林舞台演出「唱遊森林．地景迴盪」，頗受大小朋友喜愛，市長鄭文燦前往觀賞之際也不忘推銷地景藝術，今、明兩天在同樣的地點還有精彩表演活動，歡迎民眾趁著假期來趟知性之旅。鄭文燦昨晚出席中壢區活動時，也宣布桃園地景藝術節明年將移師中壢大崙和雙連坡舉行。

操槍、舞樂、魔術 目不暇給

今、明兩天的演出包括Vanguard先鋒職業操槍隊「立正，敬禮」，大地舞台安排六藝舞團「跟著桃樂絲去旅行」、瓶子先生魔術劇團「奶奶的禮物」，森林舞台有SKYLINE爵士樂團「藝饗天際、天際爵響」、台灣竹樂團「綠色環保、絲竹嬝繞」等。

鄭文燦表示，今年的地景藝術節移師八德區，主展場在大湳森林公園，設有大地舞台、森林舞台、水廣場三個演出空間，每逢假日都安排國內外知名表演團體演出；昨天的演出團隊「萍影舞集」是桃園在地優秀舞蹈團隊，巧妙融合古典芭蕾與民族、現代舞蹈元素，賦予客家傳統聚落文化新的展演風格；國內樂迷耳熟能詳的表演團體「拉縴人」，則以Acappella形式演出多首曲目，與民眾共度悠閒的午後時光。

鄭文燦也前往副展區「藝遊八塊厝」，欣賞來自日本、俄羅斯等國際藝術家，以及國內藝術創作者與在地社區、學校及公寓大廈合作，共同創作具有地方特色的藝術作品。

避塞車 大眾運輸免費接駁

警方呼籲遊客多搭乘接駁公車、大眾運輸工具，另在八德分局、國防大學設有臨時停車場，並提供免費接駁車，民眾可多加利用。

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