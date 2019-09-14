中壢萬人烤肉趴 無炭健康吃

2019-09-14

〔記者許倬勛／中壢報導〕萬人烤肉飄香！連續十八年、封街舉辦的「中秋節聯歡烤肉活動」，今年擴大結合十八處社區、四十多里，吸引上萬居民參加，民眾邊「夯肉」邊閒話家常，儘管今年中秋月亮迷你，仍不減眾人的好心情。

去年用卡式爐受好評 今年照辦

去年起為響應環保，協會改用卡式爐烘烤，現場不再炭煙瀰漫，空氣清新許多，頗受民眾好評，今年同樣比照辦理。

協會事前申請中壢區公所旁的六和路、九和三街、九和五街等路段的路權，昨天下午四點開始封閉街道，讓居民將桌椅、烤肉器具、食材等搬至定點，居民們分工擺桌、備料，萬人「佔領」街道的景象相當壯觀，少了生火過程，早在下午五點多，SOGO商圈即肉香四溢。

協會理事長謝岩介說，中壢區的金華、新街、水尾與興南等里都位於市中心鬧區，建築多是集合式住宅，鄰里間的互動較少，為此發起烤肉活動讓大家能齊聚一堂、聯絡感情，迄今已邁入第十八年，從一開始的上百人至上萬人，已成為每年地方盛事。

扣除補助 一人30元就能吃好料

謝岩介說，烤肉採團體報名、以十人為單位，成本一千多元，扣除新都心生活文化協會、各社區管委會補助，一組只要自費約三百元，等於一人卅元就可以吃到好料，非常划算。

有人支持無炭 有人覺得少一味

去年底才搬到金華里的許姓夫妻說，他們是「北漂」青年，在桃園人生地不熟，能藉此機會多認識些朋友、一起在月光下大啖美食，實在是很難得的體驗，不過少了「炭燻味」，食物吃起來總有點不夠味；同是首度參加的吳小姐說，萬人烤肉雖熱鬧，但往年的嗆人煙味令人困擾，每逢活動都不敢待在家，去年起改用卡式爐，不但環保又省時，烘烤食材也降低罹癌風險，樂見新制度延續下去。

中壢消防分隊長陳威嘉提醒，卡式爐雖然方便攜帶，但只要瓦斯罐本身遇熱，容易造成罐內壓力過大爆炸，因此安裝時要注意和爐子是否緊密接合，也要在通風處使用。

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