泰安汶水國小附幼 入圍教學卓越獎

2019-09-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉為原住民鄉，鄉內汶水國小附設幼兒園孩子都是泰雅子弟，學校把教育結合部落資源，讓教育不在限於「教室」學習，使得孩子在吸收智識成長之際，也牢記傳統文化，今年入圍教育部幼兒園團隊教學卓越獎，將於廿日領獎。

汶水國小附幼被原民會選為標竿的「國小部在地化泰雅族民族教育課程」系統，組成課程發展小組，進行課程發想、環境營造、資源統整及園所盤點，將教育結合部落資源，由教師帶領學童回到部落，向耆老請教，透過美勞創作，用畫筆或黏土等呈現部落的樣貌。

此外，教師們也帶領孩子學習泰雅歌謠、舞蹈，及傳統的編織、珠串手工藝，甚於六月間，辦理手工藝義賣，將義賣所得捐助幼安教養院，學童並到院與院童互動，一起編織、珠串，分享泰雅傳統文化。

汶水國小校長黃秀英說，汶水附幼對孩子的教育不在限於「教室」學習，透過學校部落化、部落學校化的學習互動，「帶著yaki（奶奶）重回過去、牽著laqi（孩子）了解傳統」，傳承、發揚泰雅之美。

縣府教育處表示，汶水國小附幼為全國十所入圍幼兒園之一，教育部訂於廿日於高雄市正修科技大學正修廳舉行頒獎典禮，屆時公布金、銀質獎得主。雖獎項尚未知，但無論獲得金質獎或銀質獎，入圍就是肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法