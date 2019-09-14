順澤宮打卡夯 人潮擠爆交通打結

2019-09-14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順澤宮因「冠軍神帽」一夕爆紅，如今成為中部地區秋節最熱門景點！昨天連假首日參拜人潮擠爆廟前廣場，周邊交通大打結，許多人想索取「冠軍神帽」，但只有九月十日向廟方登記的人才能拿到。

法國尼斯鐵人三項世錦賽於本月八日落幕，今年冠軍由廿三歲挪威選手埃登（Gustav Iden）奪下，引人注目的是，埃登衝過終點線時頭上戴的帽子竟寫著「埔鹽順澤宮」，讓彰化順澤宮這頂帽子瞬間爆紅，成為搶手幸運帽。

訂帽逾萬人 新登記月底才能拿

今天上午八點第三批「新貨到」，將再發放一千頂，預料也將是「秒殺」，廟方特別提醒民眾，只有之前登記的人才有資格領取，目前登記者已逾萬人，已發出三千多頂，若昨天才登記者，最快本月底才能拿到。

昨天中秋連假首日，順澤宮一早廟門剛打開就湧入大批的香客，一整天下來遊客絡繹不絕，不少人開車從台北、高雄遠道而來，其中不乏單車、路跑、鐵人三項的愛好者，為了拿到帽子，他們向廟方宣稱「即將出賽，希望有神威幫助」，起初廟方還會心軟破例，但用這種方式索帽者愈來愈多，廟方後來都按規矩發放，即有登記才有資格領取。

路跑等運動愛好者 揪團來朝聖

昨天前來打卡的人潮爆多，停車位難覓，造成廟宇周邊交通大打結，溪湖警方還派員疏導交通。而神帽爆紅以來，網路不斷有人「揪團」，號召網友一起路跑或騎車到順澤宮，發揮「世界冠軍」的精神，這些團體已發動「人海戰術」，早向廟方預訂上百頂神帽，宣稱會在完成任務後現場發放給參與活動的網友，但發完為止。

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