九九峰自然保留區 石虎頻現蹤

2019-09-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕原本在台灣低海拔山區廣泛分布的石虎，現只在苗栗、台中和南投有少數族群，讓學者十分憂心，南投林管處今年在九九峰自然保留區內的紅外線自動照相機，拍到石虎現蹤，表示九九峰自然保留區受到人為干擾極低，應適合石虎棲身，也希望該族群能在此穩定生活與成長。

紅外線自動相機監測生態

南投林管處表示，石虎是淺山生態系的頂級掠食者，食物以小型哺乳動物為主，對於生態系的穩定，以及小型哺乳類數量的控制，扮演重要的角色，但近年卻遭受棲地喪失及破碎化、車禍致死、獵捕、流浪貓狗競爭與潛在疾病的威脅，致使族群數量急遽減少。

野山羊、山羌有增加趨勢

讓南投林管處頗感振奮的是，九九峰自然保留區內設有紅外線自動照相機監測動物生態，今年以來不只拍到台灣野山羊、台灣野豬、山羌等大型哺乳類，且出現的頻率有增加趨勢，顯示族群數量增加，在六月也拍到石虎。

南投林管處說，目前保留區內原崩塌地大多已有植生覆蓋，但因礫石層的地質特性，逢強降雨或颱風仍會有土石鬆脫崩落，該處會持續記錄地貌及動植物資源變化，看是否會影響石虎及其他哺乳類動物的生存，另也會加強防範違法盜獵，來保護石虎等動物。

據了解，九九峰自然保留區是在九二一地震的隔年劃設，面積約一二一二公頃，該保留區不可隨意進入，有學術研究、環境教育或其他特殊需要，則必須事先申請核准後才可進入，區內也禁止改變及破壞原有自然狀態。

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