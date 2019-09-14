太魯閣砂卡礑步道 16日起分階段封閉

2019-09-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長四點一公里的太魯閣國家公園砂卡礑步道，歷經多次災修工程，前年正式開放全線通行至「三間屋」，由於步道親民又鄰近閣口，每日吸引逾千名遊客朝聖，但因部分路段路面崎嶇，太魯閣國家公園管理處預計九月十六日起進行改善工程，將分階段封閉管制至十一月初。

知名砂卡礑步道自二○一四年起，因連年受到風災影響，步道中段地基嚴重流失，原僅開放遊客步行至五間屋後折返，歷經三年災修工程才終於開放遊客通行全線，可倚傍砂卡礑溪而行，在溪水流路中，一窺峻秀的峽谷景觀。

太管處副處長張登文說，砂卡礑是太魯閣熱門步道之一，因往返只要四至六小時，許多遊客入園後的首站行程，多半先行選擇體驗砂卡礑步道，不算長的四點一公里行程，可途經過去多個原住民聚落，沿途也多是美麗的岩石褶皺，兼具景觀生態與人文之美。

他說，由於步道部分路段地基流失，今年重新投入改善砂卡礑步道路面及排水設施，施工日期為九月十六日至十一月一日，並考量路幅狹窄，恐影響遊客的遊憩安全，將依施工日期採部分封閉及全線封閉措施，國慶連假則不施工。

太管處表示，九月十六日至廿二日僅開放步道口至零點五公里處，廿三日後至十月九日全線封閉，十月十日至十三日因國慶連假不施工、開放全線通行，十月十四日至十一月一日則全線封閉。因顧及工程恐受天候影響改變施工期程，步道重新開放時間將另行公告。

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