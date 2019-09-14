世界盃拔河賽 宜縣11選手創佳績

2019-09-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣拔河代表隊遠征愛爾蘭參加世界盃室外拔河錦標賽，摘下五金六銀三銅，國家代表隊中有十一名成員，是宜蘭縣三星國中培訓出來的好手，這些宜蘭囝仔無畏人高馬大的對手，勇奪兩金四銀兩銅，締造宜蘭縣籍拔河選手史上最佳國際賽成績。

三星國中 培育基層拔河選手搖籃

三星國中是培育基層拔河選手重要搖籃，男選手畢業後到桃園壽山高中銜接，女選手加入台北景美女中拔河隊，這次有十名畢業校友、一名在學學生合計十一人獲選國家代表隊，本月四到八日比賽，凱旋歸國後昨天返鄉接受表揚，三星鄉長李志鏞、縣議員陳文昌頒贈獎勵金，鼓勵他們再接再厲。

曾是三星國中拔河隊一員的黎品辰，目前擔任景美女中拔河隊長，小五開始練拔河，父母見到女兒手掌心練到長繭，感到很心疼，但她認為，既然選擇這條路，就要排除萬難勇敢走下去，若有機會將再挑戰國際賽，為台灣爭光。

今年世界盃室外拔河錦標賽分成公開賽及錦標賽，有十多國選手參賽，十一名宜蘭選手在公開賽奪下青少女組、U二十三（二十三歲以下）混合組金牌，U二十三男生組、女生組銀牌，青少年混合組銅牌，另在錦標賽取得青少女組、青少年混合組銀牌，U二十三男生組銅牌。

三星國中校長張煇志說，星中拔河隊經教練吳聖賢嚴格訓練，成國中拔河隊勁旅，女子隊最近三年參加國內各項賽事未嘗敗績，隊呼是「沒有第二，只有第一」，贏得「繩力女超人」封號。

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