臀部麻木小便遲鈍 當心罹馬尾症候群

2019-09-13

記者彭健禮／苗栗報導

40歲的吳小姐，兩年前就知道椎間盤突出，但因症狀不明顯，也就不以為意。不料，日前雙下肢麻痛，不良於行，且臀部有麻木刺痛感，小便的感覺變得遲鈍，就醫後診斷為「馬尾症候群」。

若太晚處理 恐下半身癱瘓

醫師安排她接受手術，取出6公分的椎間盤。因神經受損嚴重，麻木和無力症狀改善，但仍存在，需持續接受復健治療，但也避免了下半身癱瘓的危險。

部立苗栗醫院神經外科醫師吳聖文表示，人體在腰椎1、2節以上是脊髓，以下就變成一條條的神經，也就是所謂的「馬尾」。若此部位受到嚴重壓迫，一開始會出現坐骨神經痛的症狀，嚴重一點，臀部會刺痛麻木，最後無知覺，再不處理就會出現大小便無感覺的狀況，甚至下半身癱瘓；此症候群通常發生在腰椎4、5節間，或腰椎第5節及薦椎第1節間。

吳聖文表示，要診斷馬尾症候群，除了透過醫師評估、肌力測試、肌腱反射等理學檢查外，尚須透過X光、電腦斷層及核磁共振，做最後的確定診斷。

若核磁共振檢查顯示出嚴重的壓迫，要儘速向神經外科醫師求診，因為若是單純的坐骨神經痛，此時開刀處理通常不會有太多的後遺症。但若是等到臀部麻木刺痛，甚至無知覺，或者大小便無感覺，甚至下肢無力時再處理，通常會留下神經損傷的後遺症，若拖太晚處理，可能下半身癱瘓，終身需要導尿管。

吳聖文提醒，預防勝於治療，平日應多注意脊椎和姿勢的保養，不要久坐久站，避免長時間彎腰搬重物、低頭等。

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