子宮內膜異位症服藥變聲 自行停藥又復發

2019-09-13

記者林惠琴／台北報導

1名28歲上班族陳小姐（化名），3年前劇烈經痛就醫，檢查發現子宮內膜異位症引起雙側卵巢各長出約10公分巧克力囊腫，術後使用傳統雄性素藥物約3個月後，嗓音變得像男人一樣低沉，嚇得自行停藥，結果又復發。醫師指出，尚有其他藥物可選擇，不要擔心副作用而抗拒治療。

成大醫院一般婦產科主任鄭雅敏表示，子宮內膜異位症最常發生於卵巢、輸卵管及骨盆腔腹膜，也有少數會跑到肺部，產生氣胸、咳血，引起經痛、性交痛或骨盆腔疼痛等症狀，大約有0.72%的機率會轉變成卵巢癌，對女性健康存在莫大的威脅。

勿因擔心副作用 拒絕治療

鄭雅敏指出，子宮內膜異位症可分為藥物及手術治療，患者應該要有接受長期治療的觀念，避免復發影響生活品質。以手術治療為例，在清除異位的子宮內膜組織後，不宜輕忽術後搭配長期藥物治療，萬一自行停藥，2年內可能有20%或5年內有50%的復發危機。

成大醫院生殖內分泌科主任吳孟興也補充，目前藥物治療已有其他新藥可選擇，較無過去雄性素或停經針劑藥物的副作用，患者接受度可能較高，若是暫時沒有懷孕需要，可以長期使用不必停藥，將有效降低復發率。

吳孟興提醒，子宮內膜異位症除了是育齡女性的大敵，有家族史、體重過輕及情緒容易緊張者，若出現經痛、性交痛或腹瀉等症狀，都應主動就醫檢查；接受治療後，也須維持每3個月1次回診追蹤，防止疾病復發或惡化。

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