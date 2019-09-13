沒暖身就上場 啪一聲網球腿上身

2019-09-13

記者蘇金鳳／台中報導

運動前務必暖身自保，以免發生運動傷害！

40出頭的「華哥」日前與客戶相約打小白球，沒有暖身運動，就快跑跳上開球台，突然聽到「啪」的一聲，痛到讓他倒地不起，小腿肚整個脹痛。

但他未立即就醫，還堅持打完全場，返家後，用草藥敷了1個星期，沒想到小腿發黑膨脹，「宛如煙燻火腿」，緊急就醫檢查，確診為「內側腓腸肌部分撕裂傷」，治療2週後總算可行走，讓他鬆了一口氣。

內側腓腸肌部分撕裂 小腿發黑

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱表示，「內側腓腸肌部分撕裂傷」又名「網球腿」，受傷位置在腓腸肌的肌肉與肌腱交界處，約莫在小腿肚附近，不少民眾會與腳跟的「阿基里斯腱」混淆，後者位置在腳後跟，連結小腿的腓腸肌、比目魚肌、屈指肌。

兩種症狀都是好發於球類運動，因為瞬間加速及變換方向，例如踮腳或跳躍動作，肌肉必須製造強力收縮，因而導致斷裂或撕裂傷，嚴重者可能就此斷送運動生涯。

若肌腱沒斷 多半無須開刀治療

林琮凱指出，一旦出現小腿腫脹疼痛症狀，務必盡快就醫，可透過超音波或者核磁共振確診，若肌腱沒有斷裂，多半無須開刀治療，可先休息、冰敷，並抬高小腿，避免持續腫脹，同時會建議使用副木或繃帶固定患肢，必要時，搭配熱敷、電療、推拿等物理治療，減輕疼痛狀況。

林琮凱提醒，發生「網球腿」的主因多半是熱身不足，因此下場前，務必做好雙腳肌肉伸展牽引的基本功。

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