嘉市路邊停車場 今日暫停收費

2019-09-13

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕今起三天為中秋節連假，為因應民眾返鄉、出遊需求，台灣鐵路管理局西線對號列車、區間車共加班三十九班，嘉義市區公車市區一路、光林我嘉六十六路跟七路，刷電子票證可免費搭乘；嘉縣阿里山公路中埔到頂六段易壅塞，連假逢嘉義縣政府舉辦世界搏茶會，公路總局第五區養護工程處規劃台十八線中埔交流道至頂六國小路段，即起到十六日禁止迴轉及臨時停車。

即起至年底 3市區公車刷電子票證免費搭

嘉市府交通處昨公布中秋連假交通疏運措施，即日起到十二月三十一日止，民眾持一卡通、悠遊卡等電子票證，可免費搭三條市區公車路線；十三日中秋節當天，路邊收費停車場全面暫停收費。

台灣高速鐵路即日起到十六日，加開一百四十三班次列車（南下六十五班、北上七十八班）；台鐵即日起到十六日，自強號加開十三班，莒光號加開六班，復興號加開八班，區間車加開十二班。

世界搏茶會期間 部份路段禁止迴轉、臨停

嘉義縣政府即日起至十六日，在中埔鄉農會金蘭分部舉辦「二○一九世界搏茶會」，為避免壅塞，台十八線二十一、二十二公里處，中埔交流道至頂六國小路段禁止迴轉及臨時停車，建議民眾自阿里山下山後，北上自小客車可走台十八線五虎寮橋前嘉一二六之一線替代，大車可走台三線轉往國道三號竹崎交流道。

此外，阿里山鄉台十八線九十公里到九十五公里處，即日起到二十八日因進行路面刨除加封施工，每天上午六點到下午六點管制單線雙向通行，連續假期及例假日無施工。

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