濁水溪畔抗揚塵 3鄉22校啟動新風系統

2019-09-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕環保署協助雲林濁水溪畔學校對抗揚塵，補助一千一百五十萬元經費，在二崙、崙背、麥寮三鄉廿二所學校裝設兩百卅組「新風系統」，本學期全面啟用，不僅能解決懸浮微粒過高問題，透過換氣也能降低教室裡的二氧化碳濃度，不會讓人昏昏欲睡。

二崙、崙背、麥寮等國小 獲環署補助設置

行政院召開濁水溪揚塵治理平台會議時，地方鑑於揚塵產生的懸浮微粒嚴重影響學童健康，爭取在揚塵危害最嚴重的二崙、崙背、麥寮三鄉的國小設置「新風系統」，獲環保署補助一千一百五十萬元，共有廿二所學校裝設兩百卅組「新風系統」。

立委劉建國表示，新風系統是由送風系統和排風系統組成的一套獨立空氣處理系統，通過新風機淨化室外空氣導入室內，再由另一組管道將室內空氣排出，讓室內外空氣進行對流，降低室內二氧化碳濃度，比起空氣清淨機僅是凈化室內現有的空氣，更能改善教室內的空氣品質。

懸浮微粒去除率達61％ 西螺等3鄉鎮納第二波

劉建國指出，「新風系統」在陽明國小使用測試後發現，系統對懸浮微粒平均去除率達六十一％，效果顯著；九月底，政務委員吳澤成再次召開「濁水溪揚塵治理平台會議」時，他將要求把同屬濁水溪沿岸的西螺、莿桐、林內等鄉鎮學校納入第二波補助計畫，希望揚塵季節開始前，讓濁水溪沿岸學校都能有新風系統。

雲林縣副縣長謝淑亞昨天與教育處長邱孝文到陽明國小視查「新風系統」使用情形，滿意系統運作，認為西螺、莿桐也受揚塵影響，縣府積極向中央爭取將麥寮、崙背、二崙等三鄉公立國中、公私立幼兒園及西螺鎮、莿桐鄉二鄉鎮的公立國中小暨公私立幼兒園班級教室都能裝設新風換氣系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法