新北市疑食物中毒 3校72人身體不適

2019-09-13

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市私立及人高中、錦和高中、崇林國中三校，十一日共有七十二名學生疑似食物中毒，分別在吃完午餐、晚餐後出現腹瀉、腹痛症狀，其中三十三人送醫；衛生局表示，已到兩家團膳供應商進行稽查並抽驗檢體，十天後檢驗出爐，若確定與兩家業者的供應食品有關，將依食品安全衛生管理法罰鍰並移送法辦。

33人送醫 衛生局抽驗團膳業者檢體

新北市先前才發生兩百多名學生疑似集體食物中毒事件，及人高中十一日二十七名學生吃完學校晚餐後，出現腹瀉、腹痛情形，昨天由校方集體送醫檢查，其中三人因發燒症狀留院觀察；十一日下午，教育局又接獲通報，崇林國中、錦和高中在十一日也分別出現二十三名、二十二名學生吃完午餐後身體不適，六人送醫後已全數出院。

2團膳業者 已暫停供應54校餐食

衛生局指出，這兩家團膳業者合計供應新北市五十四所學校的餐食，已要求兩家業者暫停作業，若發現是病菌感染，將依違反食品安全衛生管理法規定，處六萬元以上、兩億元以下罰鍰，若確定為食品中毒案件，可移送法辦。

若發現是病菌感染 將依法開罰

衛生局說，食物運送時間有時比較久，夏天炎熱，即便食材沒問題，但仍要注意食品變質，兩家業者負責的五十四所學校餐食，已暫由其他廠商協助供餐。

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