基隆市2至4歲育兒津貼 全國率先發放

2019-09-13

〔記者俞肇福、何玉華／綜合報導〕二歲到四歲的育兒津貼（每人每月二千五百元），基隆市率全國之先第一個發放！原定九月底、由各縣市同步發放的育兒津貼，基隆市政府昨天趕在中秋節連續假期之前提前發出，共撥款九五二萬九千元給三千七百位家長；教育處提醒說，基隆市還有一．三％尚未申請，十月一日以後才申請者將少領二個月，提醒家長不要逾時。

每月2500元 基隆尚有1.3％未申請

全國統一的「二歲至四歲幼兒育兒津貼」，凡就讀私立幼兒園或未讀幼兒園的二至四歲幼童，只要父母或監護人最近的年度家庭綜合所得稅率未達廿％，未領取育嬰留職停薪津貼、幼兒未就讀公共或準公共幼兒園者，均可申請每月二千五百元，第三名（含）以上子女（同樣必須在二到四歲的年齡內）再加發一千元，新北市、基隆市合計約九萬名幼兒受惠，各個區公所都有單一窗口受理申請。

基隆教育處：讓家長提「錢」歡度中秋

基隆市教育處代理處長陳淑貞表示，雖然政府規定在九月底統一發放，因為基隆市申請件數較少，再加上家長申請動作很快，區公所和教育處全力協助後，趕在中秋節前夕讓符合資格的家長先拿到錢，方便家長提「錢」歡度中秋。

教育處指出，尚未申請育兒津貼的家長，在九月卅日之前持父母或監護人的國民身分證正本、戶口名簿影本、郵局存摺封面影本，至幼兒戶籍所在地的區公所填寫申請表，均可回溯自今年八月起補助，如果逾九月卅日才申請，只能從申請當月起補助，也就是說，十月一日以後才申請者，八月、九月均無法追溯，只能拿到十月以後的育兒津貼，提醒家長不要逾時申請。

新北市府：將於28日第一次發放

在新北市方面，市府教育局指出，新北市的育兒津貼預計在九月廿八日第一次發放，新北市符合資格的幼童人數約有八萬五千人，目前已有六萬三八五六人申請，每月預估核撥金額為一．六億元。

新北退休礦工慰問金昨起發放

另外，新北市退休礦工慰問金從昨天起發放，勞工局長陳瑞嘉指出，今年共有七三○三人符合申請資格，趕在中秋節前夕撥款，希望長輩能有順心的假期，總經費約一千五百萬元。新北市從二○一三年起，每年發放退休煤礦工兩千元的慰問金，感謝退休煤礦工對經濟發展的貢獻。

勞工局提醒，只要在二○一二年七月卅一日前設籍新北市，至申請時未曾遷出新北市，年滿六十五歲、曾從事煤礦工作且有勞保投保紀錄者，每年七月可向勞工局申請，先前已通過審核者，不需重複申請。

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