高雄渡輪票價優惠 延到明年一月底

2019-09-13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄渡輪自今年農曆春節前開始實施票價優惠，將延長至明年一月底，歡迎民眾中秋連續假期到高雄搭渡輪遊港！

高雄渡輪票價優惠包括：現金全票及機車原價四十元降價優惠為三十元，以七五折優惠價計收；電子票證以五折優惠價計收二十元、機車二十五元；高雄市民現金投幣票價以六．二五折優惠價計收二十五元，實施至今，搭乘人次已增加十一％，明顯帶動旅遊人次成長。

中秋連假 旗鼓航線不載運燃油機車

中秋連假期間將比照以往連續假期，旗鼓航線交通渡輪將於九月十三日至九月十五日，每日上午十一時至下午五時實施燃油機車管制，不提供載運燃油機車之服務，鼓勵連假期間到旗津的遊客，都可搭乘大眾運輸工具或利用腳踏車、電動車暢遊旗津；若想騎乘機車至旗津，可善用前鎮—中洲渡輪航線，從前鎮輪渡站搭船至旗津。

適用所有航線 使用電子票證最優惠

渡輪優惠票價適用所有渡輪航線，包含鼓山—旗津、前鎮—中洲及假日開航的棧貳庫—旗津航線。高雄市輪船公司表示，高雄港區非常適合闔家出遊、約會散步，旗津、鼓山、鹽埕都有豐富的小吃與歷史文化資源，棧貳庫與駁二藝術特區更是網紅、文青的打卡聖地。

高雄輪船公司提醒，目前最優惠的方式仍是使用電子票證搭乘渡輪，到高雄觀光一定要記得攜帶一卡通、悠遊卡、icash或HappyCash。

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