三聖先師技藝傳承嘉年華 桃園後天登場

2019-09-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府勞動局將於週日（十五日）在桃園區風禾公園舉行「三聖先師技藝傳承嘉年華」；三聖先師是木工、泥水、油漆等行業供奉的神明，當天除有浩大鑼鼓車隊迎接神明，還有相關作品展示，歡迎民眾逗陣來參加。

勞動局昨召開宣傳記者會，市長鄭文燦出席表示，三聖先師分別為巧聖先師、荷葉先師、普庵先師，是木工、泥水、油漆等職業供奉的神明，市府舉辦「三聖先師技藝傳承嘉年華」，目的是推廣勞動價值、發揚傳統工藝，也希望讓市民朋友了解三聖先師的歷史淵源，進而發揚尊重勞動、尊重師傅、尊重技藝、尊重傳承的「頂真」精神，讓傳統文化與技藝傳承不息。

鄭文燦說，活動中將表揚八名獲獎達人，他們都在泥水業、木工業、油漆業長久耕耘付出，累積的經驗與技術彌足珍貴。其中許應章加入泥水業工會長達卅三年；賈玉西榮獲今年巧聖先師魯班公獎裝潢木工達人組優勝；林里德在油漆業打拚，曾獲亞太桃鼎獎工程類佳作。現場也邀請今年度魯班公獎達人組首獎的王惠苹及其作品到場，讓民眾一睹漆作的美麗風貌。

勞動局長陳靜航表示，活動當日將有聲勢浩大的鑼鼓車隊迎接神明，並有各職業工會的作品展示，還有簡易的泥水砌磚、木工組合、油漆彩繪等體驗活動，歡迎市民朋友逗陣來參加。

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