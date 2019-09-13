桃園市議員郭蔡美英就職 府會出現母子檔

2019-09-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會昨天舉行民進黨籍市議員郭蔡美英就職儀式，郭蔡美英在桃園地方法院院長邱瑞祥監誓下宣誓就職，議長邱奕勝擔任主持人、市長鄭文燦、副議長李曉鐘等人都到場觀禮。本屆市議員選舉，郭蔡美英為觀音選區落選頭，同選區無黨籍市議員歐炳辰因案被判刑定讞解職，由郭蔡美英遞補。

遞補觀音區議員 兒是經發局長

郭蔡美英的兒子郭裕信為市府經濟發展局長，未來議會將出現議員媽媽質詢局長兒子畫面；對此，郭蔡美英表示，雖然郭裕信是她的兒子，但她的身分是議員，會善盡本分做好監督的角色，即使是郭裕信也不會放水。昨在支持者起鬨下，郭蔡美英也擺出慈母姿態與郭裕信合影。

郭裕信表示，會以平常心全力做好己身工作，畢竟市議會有六十三席議員，會尊重每個議員意見，全力做好府會關係。

強調監督不放水 郭裕信稱尊重

郭蔡美英宣誓就職後表示，她會針對草漯重劃、海洋大學分校案、國民運動中心等觀音重大建設持續關注，尤其觀音發展潛力大，還會有很多廠商進駐，她會努力認真的服務，無縫接軌為觀音鄉親發聲。鄭文燦說，郭蔡美英曾任縣議員，對議員工作非常熟悉，再度回到議事堂，一定能勝任。

郭蔡美英就職儀式，吸引眾多觀音鄉親、市府各局處首長也都到場觀禮，邱奕勝歡迎郭蔡美英回到議會大家庭，服務地方相信能駕輕就熟。桃園市選委會總幹事、民政局長湯蕙禎也代表中選會發給當選證書。

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