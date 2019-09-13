桃園商品標示抽查 不合格率降為2成

2019-09-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕中秋節到來，市府經濟發展局對市售烤肉用具、文具商品、３Ｃ及電器周邊商品等進行抽查，總計抽查一一八件商品，有廿四件標示不合格，不合格率約廿％，較以往不合格率動輒三到四成，已有降低；另，市府衛生局也查獲中壢某洗衣店前陳列的自動販賣機販售逾期飲料、啤酒，已加以查封，將依違反「食品安全衛生管理法」、「菸酒管理法」規定對業者開罰。

以往不合格率 動輒3到4成

經發局表示，商品必須標示「名稱」、「生產國」、「製造商或進口商」、「地址」、「電話」，這次抽查的一一八件商品，有廿四件不合格，其中以３Ｃ及電器周邊商品不合格十九件最多，其次為文具商品，主要缺失為「未標示製造商或進口商」及「生產國」等資訊。

３Ｃ及電器周邊 不合格最多

針對標示不合格的商品，經發局將依「商品標示法」要求製造商限期改正，經複查仍未改正者，將依法裁處二萬元以上、二十萬元以下罰款，並強制下架。

販賣機賣逾期飲料 查封機台

另外，衛生局於十日接獲檢舉，指中壢區某洗衣店前陳列的自動販賣機販售逾期飲料、啤酒，衛生局派員稽查發現確有商品逾期情事，涉違反「食品安全衛生管理法」。由於負責人仍未到案說明，衛生局已將販賣機台查封，避免民眾購買到逾期食品。

衛生局食品管理暨檢驗科長張敬崴表示，販賣機業者應就其販售包裝食品或散裝食品確認於有效期限內，「有效日期」應標示於產品外包裝或容器外，若是未依規定完整標示，可依「食品安全衛生管理法」規定處三萬元以上、三百萬元以下罰款；若發現販售逾期食品，可處六萬元以上、二億元以下罰款。

機台違法賣酒 最高罰5萬元

財政局長歐美鐶表示，酒類不得販賣給十八歲以下未成年者，由於自動販賣機、網路販賣酒類，無法辨識購買者是否成年，依「菸酒管理法」規定，酒類不得在網路、自動販賣機販售，違者可處一萬元以上、五萬元以下罰款，此案自動販賣機已查封，財政局會配合衛生局同步開罰。

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