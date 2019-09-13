苗縣十大休閒農業區 食農小旅行邀客

2019-09-13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣十大休閒農業區，九月到十一月將舉辦十場次的食農體驗小旅行，昨天舉行啟動記者會，除ＤＩＹ體驗、田野饗宴，並舉辦「食農遊苗栗．留影存記憶」攝影競賽，另搭配交通部觀光局擴大秋冬旅遊補助，提供各項優惠，邀請遊客走訪星級農村亮點，感受清新鄉味。

食農攝影賽 最高獎金3萬

苗縣府農業處指出，苗栗縣十大休閒農業區參加全國評鑑，三義雙潭和大湖薑麻園休閒農業區榮獲最高榮譽「卓越獎」，另有六個休閒農業區獲頒模範獎或茁壯獎，成績居全國之冠。

十大休閒區昨在會場設攤展示農特產與文創品，縣長徐耀昌等人推薦各休閒農業區豐富的自然及人文資源，以及特色伴手禮及有趣的農事體驗，非常適合全家遊玩體驗。

苗縣府自廿七日至十一月廿九日推出十場次食農體驗小旅行，每場限量六十到八十席；即日起至十二月卅一日並舉辦攝影競賽，歡迎遊客旅行苗栗時，用鏡頭捕捉農村產業文化、風景及節慶動人的影像，優勝一名、獎金三萬元，優等五名、獎金各一萬元，佳作十名、獎金各三千元。

食農體驗小旅行將於廿七日由三義雙潭田野饗宴打頭陣，每人費用不到千元，加購住宿除享有折扣，還可聆賞客家音樂饗宴；縣內另有七處休閒區並享有指定住宿優惠，可搭配觀光局「擴大秋冬旅遊補助」，折抵住宿一千元。相關訊息可電洽：04-22243622、旅讀台灣發展促進會。

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