銅鑼鬥魚節明登場 選美比長比豔

2019-09-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉九湖社區多年來致力復育台灣原生種蓋斑鬥魚，社區內設有復育場，養魚數量豐碩，將於十四、十五日在九湖社區活動中心及九湖蓋斑鬥魚復育場舉辦鬥魚節活動，除了有研習課程、鬥魚選美比賽，民眾還可體驗魚型紅粄ＤＩＹ及觀賞3D彩繪牆。

九湖社區舉辦 還有研習課程等

蓋斑鬥魚為台灣原生種淡水魚類，早年農業社會水圳、池塘可見，後因工業污染、農藥過度使用等，造成數量銳減，一度列為保育類魚種。

一手促成銅鑼鄉鬥魚節的羅濟霖，養蓋斑鬥魚廿多年，在地方有「鬥魚達人」之稱。羅濟霖說，蓋斑鬥魚又稱「龐鼓辣」，在台灣分三義型、南港型、北埔龍潭型、台中食水嵙型、嘉義型、台南型等；其中，三義型蓋斑鬥魚原生於苗栗縣銅鑼鄉，三義型體型最長、體態最流線，顏色也最鮮豔，最適合做為選美評比，他因此於二○○五年建議銅鑼鄉公所舉辦鬥魚節活動，不僅推動復育，也行銷在地三義型蓋斑鬥魚之美。

蓋斑鬥魚選美比賽，將分成選美、選長及選幼魚活力度等三組進行；羅濟霖說，選美就是比色彩鮮豔，約於比賽前半年，多餵食蝦紅素等飼料，鬥魚顏色就會由橘紅成為豔紅；選長則要提供充足的空間，例如十三、十四公分的魚，約要至少一坪的空間讓牠活動。

羅濟霖說，要比賽的魚兒，三個月前也要隔離，避免因打鬥受傷、受損；此外，建議養魚處為半日照，多利用適量的水草、綠藻及水芙蓉增氧，換水時切記逐量換取，避免因溫度轉變太快造成魚兒死亡。

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