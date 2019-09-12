關渡大橋字牌殘缺 議員批「補字很貴？」

2019-09-12

〔記者陳心瑜／新北報導〕連接淡水、八里、五股的關渡大橋是新北市重要橋樑及地標，新北市議員陳偉杰批評說，通車三十六年的關渡大橋年久失修，「關渡大橋」四個字更殘缺不全，從八里、五股端前往淡水方向是「關渡Ｘ橋」，從淡水區往八里五股端的方向是「關ＸＸ橋」，他質疑難道「補字很貴」？居民經過「關渡Ｘ橋」、「關ＸＸ橋」，「心裡也是滿ＸＸ的」。

通車36年 兩端掉落三個字

公路總局第一區養護工程處中和段段長游旻達表示，關渡大橋兩端掉落的三個字牌，應是最近遭違規行駛的大車撞落，由於陽刻浮雕的題字造型特殊，已加速趕製中，原定明年一月在橫樑補強作業時一併補字，但考量拖延太久會讓民眾的觀感不佳，將提前到今年十一月焊接改善，補齊掉落的三個字，另外五字也會補漆。

公路總局允11月焊接改善

陳偉杰說，關渡大橋這四個字如今「二二六六」（意指零零落落），不尊重在地居民也有損觀光形象，「補幾個字有這麼難嗎？」公路總局今年追加預算後，先前流標六次的耐震補強工程終於在延宕一年多後決標，他要求趕快補字。

游旻達解釋說，過去已多次補漆修補橋名字牌，無奈抵不過風吹日曬雨淋，關渡大橋通車以來的第一個耐震補強工程已在今年四月開工，其中包括橋樑字牌的更換。

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