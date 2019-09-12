三重、中和 市府擬打造長照園區

2019-09-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市六十五歲以上的長者多達五十六萬人，其中八十五％患有慢性病，市府衛生局規劃運用三重區碧華國中遷校後的舊校址，及中和區積穗國中旁的國有地，興建包含食、衣、住、行、育、樂、醫、養的長照綜合園區，有銀髮住宅、醫療院所、長照機構與購物商場等，今年進行BOT可行性評估，明年展開先期規劃。

碧華國中舊址 積穗國中旁國有地

市府衛生局長陳潤秋昨天在市政會議報告「新北醫動養、銀向新時代」。她指出，碧華國中舊校址占地二．九公頃，將仿新加坡模式規劃「銀新未來城」，有空中花園、托老及托幼設施、銀髮住宅、醫療診所、超級市場及地下停車場等設施，並鼓勵青銀共居。

她說，積穗國中旁的國有地約一．一七公頃，因基地較小，將仿日本模式打造「銀新生活宅」，包含銀髮住宅、長照住宿機構、日照中心、藥局、居家服務與居家護理單位等。

朝BOT推動 明年展開先期規劃

衛生局衛生企劃科長陳玉芬指出，兩案朝BOT推動，未來的入住對象包含健康、亞健康與失能長者；至於住宅型式、收費方式等，要等招商後再由廠商提出細節規劃。

議員促避免廠商營利 高額收費

市議員李坤城認為，長照是高齡化社會的趨勢，樂見市府引進民間資源做長照園區，但必須回饋居民，希望有運動中心、停車場及活動中心等設施，滿足地方需求。此外，BOT由民間投資，行政單位務必審慎規劃，避免廠商為了營利而高額收費，造成民眾負擔不起恐違背美意，淪為圖利財團。

市長侯友宜表示，除了闢建長照園區，新北市醫療資源相對不足，二○二二年全市病床數將新增二○二五床，打造十區的智能衛生所，並推動「銀杏計畫」盤點三處國有土地，引進醫療業者投資興建「醫養園區」，協助長輩在地安養。

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