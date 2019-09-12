布袋中秋音樂會 抽手機、機票

2019-09-12

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕布袋高跟鞋教堂在中秋連假的十四日傍晚五點至晚上九點，有場滿足視覺、聽覺及味覺的「布袋月之秋｜月光燒烤」音樂會，還提供iPhone蘋果手機及香港來回機票等大獎，讓民眾摸彩同歡。

音樂會由雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱風管處）與嘉義縣政府、布袋鎮公所等單位主辦，風管處長徐振能昨天宣布，摸彩頭獎iPhone XS 256GB價值兩萬五千元、二獎香港來回機票價值六千○五十元、三獎台灣好行西濱快線｜布袋文創雙日悠遊套票價值兩千一百八十元。

高跟鞋教堂打卡兌摸彩券

活動當天在高跟鞋教堂園區打卡拍照上傳臉書，或憑兩張發票不限金額，可至服務台兌換摸彩券，晚間八點四十分前投入摸彩箱。

音樂會陣容堅強，包括韋瓦笛室內樂團、純粹人聲合唱團、天使樂團及家家、許書豪、郭修彧、知更等藝人。

仁義潭規劃賞月徒步專區

自來水公司為讓民眾在中秋節有個舒適環境賞月，結合中埔警分局於秋節當天十三日及十四日晚上六點至十一點，在仁義潭大壩與嘉十線交叉口端及大壩與特定區計畫四號道路交叉口端，設置長約三百公尺的賞月徒步區，管制車輛進入。

蘭潭風景區三信亭平台擴建工程已完工，嘉市府將於中秋節當晚八點在蘭潭舉辦「『三』生有『信』來嘉賞月」，現場發送限量蛋黃酥。

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