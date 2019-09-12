帶殼牡蠣秋節看漲 每斤恐飆至百元

2019-09-12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中秋節闔家團圓，最夯活動莫過於烤肉，有人預約連烤三天，必烤的帶殼牡蠣（蚵模）、文蛤價格看俏，海產業者建議，消費者如口袋夠深，可考慮每公斤叫價上千元的大海草蝦，不然一台斤一百多元的本土白蝦也是不錯的選擇。

今年七、八月雨水偏多，嘉義縣沿海養殖的牡蠣成長狀況略受影響，可供燒烤的帶殼牡蠣大規格者只有約一半，供應量減少但需求大，市場價格凌亂，有些自產自銷者，因購買者都是老主顧，仍維持平常的每台斤五十元，有些則喊到每台斤八十元，中秋節當天上看百元。

牡蠣養殖業者陳皇榮指出，帶殼牡蠣嚐鮮期約三天，以兩天內風味最佳，冷藏可延長一天，最好是烤肉當天到產地購買剛撈上岸的牡蠣，鮮甜好滋味，這幾天有顧客預訂帶殼牡蠣準備中秋節當天燒烤，他都委婉說明。

文蛤養殖存活率低 價揚

布袋鎮文蛤養殖業者顏金鐘說，這兩年文蛤養殖遭天候嚴厲考驗，死亡率節節上升，好美里文蛤養殖存活率不到五成，漁民叫苦連天，即使文蛤價格居高不下，目前產地價每台斤七十元以上，但產量腰斬，漁民並未獲利。

進口白蝦1斤上百元 實惠

海產業者表示，由於文蛤供不應求，市場行情看俏，依顆粒大小，中秋節每台斤價格落在一百至一百卅元間，約比去年高出一至兩成；白蝦產量雖然也不佳，但有進口冷凍蝦可代替，價格平穩，產地價五十尾一台斤規格者每台斤一百一十元至一百廿元，算是相當實惠。

大海草蝦 1公斤喊價千元

至於肉質一級棒的六尾一公斤規格的大海草蝦，原本每公斤就要八百元以上，這兩天已喊價千元，也就是吃一尾就要兩百元代價，比牛肉還貴，就看消費者自己需求與預算來選擇。

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