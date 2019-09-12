萬副老花眼鏡 雲林65歲以上免費配

2019-09-12

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣六十五歲以上長者，即日起萬副老花眼鏡免費配送，縣內廿四家驗光所及無名氏捐款支持辦理「免費愛老眼鏡」，明年六月卅日前受理申請。

即日起至明年6月底前受理

雲林縣政府今年初就曾針對縣內中低收入戶老人推動免費配戴老花眼鏡，昨天縣府加碼推出「雲林愛老眼鏡愈老愈睛彩花現新視界」活動，衛生局長曾春美表示，凡設籍雲林縣且年滿六十五歲以上長者，均為免費愛老眼鏡服務對象，活動採預約制，長輩或其家人可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，再依約定時間、攜帶身分證前往驗光配鏡，可免費獲贈愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人限領一次。

24家貼雲林愛老眼鏡標章服務

雲林縣驗光生公會總幹事許永圳說，老人家對老花眼鏡多抱著隨便買、隨便戴態度，由於沒有驗光，鏡片雜質也多，戴久了視力會惡化，結合全縣廿四家驗光師及驗光的機構合力推動「免費愛老眼鏡」，讓老人家可以看得更清楚。

縣長張麗善表示，感謝「銀光未來創新協會」媒介無名氏支持，提供一萬副老花眼鏡，並在縣內廿四家驗光所及眼鏡行支持下推動雲林愛老眼鏡活動，藉由愛老眼鏡建立長者正確使用老花眼鏡的視力保健觀念，並透過專業驗光服務，讓長輩眼科方面的疾病能早期發現、早期轉介、早期治療。

另外，為籌措長青食堂開辦經費，虎尾興中社區媽媽義賣花生糖，讓社區成為溫暖的大家庭；週一至週五每天五菜一湯，讓長輩們吃得開心又飽足，九十四歲鐘姓阿嬤說，她每天最期待的就是到食堂吃飯，可以看見老朋友。

黃登仕師生作品 義賣做公益

黃登仕主辦師生書法聯展及作品義賣公益活動，昨在雲林縣長張麗善見證下，將義賣所得捐給華山基金會及世界和平會，由華山基金會斗六站站長蔡恂恂及世界和平會雲林站長周怡亨代表接受，為中秋佳節增添美意。

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