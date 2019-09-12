無人機拍黃頭鷺遷徙 鳥受驚嚇四散

2019-09-12

〔記者王善嬿／嘉義報導〕廖姓網友疑於日前操控無人機，在雲林縣空拍黃頭鷺遷徙影片，並上傳臉書分享，愛鳥人士擔心空拍機恐驚嚇鳥群，致群鳥分飛、影響遷徙生態；嘉義縣梅山鄉太興村長簡慶輝昨呼籲，每年南遷的黃頭鷺數以萬計，是難得一見的「萬鷺朝鳳」生態美景，盼民眾愛護這些「嬌客」，如要攝影，使用長鏡頭就好，勿驚擾鳥兒。

嘉縣野鳥學會理事長陳建樺表示，黃頭鷺每年飛越幾千公里南遷度冬，是經過台灣作客的「嬌客」，民眾應愛護、尊重，在地面觀賞就好，從該支影片可看到黃頭鷺四散，明顯受到驚嚇，並非「空中分列式」，覺得很心疼。他說，歡迎民眾賞黃頭鷺，但不歡迎空拍攝影追逐，請讓黃頭鷺平安遷徙度冬。

梅山太興村「萬鷺朝鳳」 驚豔

簡慶輝表示，每年八至十月間氣候轉冷，黃頭鷺就會從中國、韓國或日本遷徙南下，經過台灣再南飛到菲律賓群島度冬，農曆八月中旬、中秋節前後為最大期，最多一次可見到兩、三萬隻黃頭鷺飛越太興村鳳凰谷，出現「萬鷺朝鳳」美景。

一名張姓網友前天轉貼廖某影片到嘉義縣野鳥學會臉書，張並發文質疑「台灣拍攝鳥類都是大砲遠處攝影，以該作者用空拍機拍攝鳥類遷徒來說有疑慮嗎？」

嘉縣農業處指出，將結合太興村、太平村等村民對賞鳥遊客加強宣傳保育觀念。

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