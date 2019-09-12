跨牛稠溪 嘉義華興橋改建通車

2019-09-12

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕跨越牛稠溪連接嘉義市及嘉義縣民雄鄉的要道華興橋，以往每逢洪雨易因水患致封閉橋梁，經營建署發包改建，歷經兩年五個月工期，上月廿四日完工，昨天通車啟用典禮，總工程費近二．五億元，嘉邑行善團捐款二千六百五十萬元，內政部長徐國勇特別感謝慷慨捐助。

工程費2.5億 嘉邑行善團捐2650萬

華興橋改建後，橋長約二百九十公尺，縣市各約五十五％、四十五％長度，中央原核定總經費三億五千八百七十四萬餘元，營建署補助八十二％，地方配合款五千二百萬元，市府自籌二千六百萬元、嘉邑行善團捐款二千六百五十萬元。

後來工程發包金額為二億四千六百廿萬元，地方配合款降為三千六百萬元，嘉邑行善團維持捐款二千六百五十萬元不變，另一千萬元由市府支應，縣府配合用地徵收。

嘉邑行善團理事長蔡萬華表示，，此案獲理監事一致贊成，解決縣市政府為了籌措工程配合款窘境，華興橋改建為嘉邑行善團編號第五百號的橋梁興建。

昨通車典禮由徐國勇、蔡萬華及嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、內政部營建署長吳欣修等人共同剪綵。黃敏惠與翁章梁都強調，華興橋是縣市重要工程，樂見中央、地方合作，縣市互利共榮。

民雄鄉長何嘉恒說，華興橋通車後，預期卡車、貨車行經文化路機會更多，希望中央對地方的道路基礎建設多挹注經費、重修路基。

新橋提升梁底高度免淹水

營建署南區工程處長吳瑞安表示，原華興橋因梁底高程過低，對牛稠溪造成通洪斷面不足，每逢長時間強降雨即溪水暴漲，造成區域淹水，橋梁被迫封閉，影響縣市兩地居民身家及交通安全；改建後新橋梁段總長約二百九十公尺、寬廿公尺（含兩側新設之人行道）、提升梁底高度二．九二公尺，解決水淹橋面情形。

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