中秋連假易塞車 高雄市警局搭配空拍機掌握路況

2019-09-12

〔記者黃建華／高雄報導〕交通局預估中秋連續假期，高雄市區將湧現大量車潮，為避免塞在路上影響遊興，交通局籲請民眾多搭大眾運輸，或避開壅塞道路，以免受阻。高市警局昨天表示，已針對國道交流道、高雄車站、左營高鐵站、熱門觀光景點周邊，預擬交通疏導管制措施，搭配空拍機小組監控車流狀況，彈性調整警力及交管方式，提供最立即、優質的交通服務。

交通局籲搭大眾運輸最便利

依歷年車流市區壅塞路段，主要幹道以九月十三日總流量最高，多為返鄉及觀光車潮。各幹道往交流道方向交通量較一般假日增加十％。景點周邊道路以九月十四日流量最大，且西子灣、駁二、旗津及大魯閣草衙道下午最壅塞，交通量較一般假日增加十一％。

13日返鄉或出遊車流最高

交通局表示，在國道周邊幹道車流呈現雙峰，落於中午及傍晚十九時，十三日預計大中路、九如路、建國路、中正路、三多路往高速公路方向最壅塞時段為十時至十三時、十五時至十九時。

九月十四日最易壅塞時段為十五時至十八時；另幹道往市區方向則最易於十一時至十三時、十六時至二十二時發生壅塞。隔天收假日各幹道雙向中午開始車多，十五時至二十二時最壅塞，預計多為返回工作地車潮。

再分析高雄市各景點周邊道路，預計連假第二日（九月十四日）流量最高。其中西子灣、駁二傍晚十八時至二十時及旗津十九時至二十時最壅塞，旗山美濃以十五時至十六時最壅塞，大魯閣草衙道壅塞時間則落於十六時至二十一時。

交通局提醒駁二特區一般假日即吸引大量遊客，為響應綠色生態交通理念，請市民朋友多搭乘高雄捷運至西子灣站下車，或選擇搭乘高雄輕軌前往，體驗獨有的山海風光。

可利用高雄任我行ＡＰＰ了解路況

交通局說，在各景點停車場方面，由於熱門景點駁二特區、西子灣、旗津、大魯閣草衙道周邊停車場空間有限，連假期間均將滿場，呼籲民眾多搭乘公共運輸或於旅途中停車轉乘捷運再步行前往各景點，可利用「高雄任我行」APP及「高雄市即時交通資訊網http://traffic.kctmc.nat.gov.tw/index.jsp」查詢即時路況，以掌握路況、避開壅塞路段及時段。

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