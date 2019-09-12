30年路樹粗暴移除 高雄愛樹人批「無政府狀態」

2019-09-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大順路某大型購物中心外，整排樹齡約卅年的行道樹、被幾乎砍頭後將移植他處，遭高雄愛樹人強烈質疑，並痛斥高雄在樹木保護政策上根本無政府狀態。

大順路上9棵路樹 疑廠商景觀考量移除

高雄愛樹人九月十日接到民眾提供訊息，大順路某大型商場外、九株樹齡約卅年以上的掌葉蘋婆，疑因商場景觀規劃考量，政府配合需求，由廠商把樹移走。

愛樹人：路樹距商場20米 不影響動線

愛樹人認為，商場距離行道樹至少廿米遠，大樹完全不影響商場動線，且卅年養成大樹景觀對商場應是加分，為何要執意移樹？而市府因商家想法就動用納稅人的錢把整排樹毀掉，是否符合多數市民利益？愛樹人推測唯一爭議點是樹種，因掌葉蘋婆每年春季開花時，味道不受歡迎，但這對健康無害，也可透過修剪讓樹木不開花、結果。

養工處：移植程序合法 將新植15棵喬木

養工處澄清，移植樹木程序一切合法，被移植的掌葉蘋婆有九棵，容易竄根破壞人行道，易影響通行安全，後續會新植十五株喬木；養工處指出，針對廠商進行移植前沒通知市府派員督導，將研議開罰。

廠商未通知市府派員監督 將研議開罰

養工處進一步說明，該處移植是商場前人行道及退縮範圍設計，經高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審定通過，業者依都市審議核可圖說、申請人行道共構捐建認養，所有費用由業者負擔，且須遵守高雄市植栽移植作業規範，還要負責樹木栽植後保活。

愛樹人仍痛批手法殘暴 撂重話促修法

但愛樹人仍痛批樹木移植手法殘暴，分不清到底是移植還是砍樹？不但枝幹被齊頭式修剪，根系也被怪手隨意扯斷、樹皮嚴重破損、沒任何土球包覆，不合規定，樹木沒死也只能勉強苟活幾年。愛樹人撂重話，目前高雄市胡亂移植修剪缺乏罰則，在樹木保護上根本是無政府狀態，應盡速修訂高雄市樹木花草暨公共設施毀損賠償自治條例、予以重罰，因為目前的自治條例罰則毫無警惕效果。

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