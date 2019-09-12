DSV全台最大據點 觀音物流中心啟用

2019-09-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕總部位於丹麥的DSV物流，於二○○五年合併台灣百及物流，成為全球第四大物流公司，該公司近年來積極擴大在台灣據點，其興建的觀音物流中心昨天舉行啟用儀式，該中心占地兩萬坪，總樓地板面積約一．八二萬坪，相當於兩座桃園國際棒球場面積，是DSV全台第六個據點、更是台灣最大物流據點。

市長鄭文燦指出，DSV觀音物流中心原為世紀鋼構公司物流中心，世紀鋼構近年將營運重心轉往鋼構、風電，將觀音物流中心賣給德國基金，DSV看好桃園的發展潛力，從德國基金手上買下該物流中心打造為DSV全台第六個據點。

昨天的啟用儀式，包含DSV全球物流執行董事Brian Ejsing、DSV亞太區物流執行副總裁Guillaume、市長鄭文燦與世紀鋼構董事長賴文祥等人都到場見證。

Brian Ejsing表示，他原本不看好觀音新廠，但如今看到占地兩萬坪的物流中心開幕，感到很驕傲，這處物流中心將以大數據支援，滿足客戶需求。

鄭文燦表示，物流產業在桃園蓬勃發展，桃園國際機場每年貨運量二二五萬公噸、年增八％，是全世界發展最快的物流機場之一，桃園更是全台物流產業重鎮，位居全球第六名，航空城計畫完成之後，可望攀升為全球前五大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法