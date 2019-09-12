桃園121捷運環北站—龍岡圓環公車 16日起試營運

2019-09-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕為鼓勵民眾多利用機場捷運，市府交通局十六日起試營運「121捷運環北站—龍岡圓環」市區公車，此路線平、假日均每日往返廿二班次，收費比照市區公車採里程計費，全票十八元、半票九元，持市民卡乘車享買一送一優惠。

每日22班次 市民卡買一送一

「121市區公車」由中壢客運營運，試營運從十六日至十二月十五日共三個月，若試營運情形良好，就會成為正式營運路線；「121市區公車」由捷運環北站發車，行經中豐北路一段、環北路、普義路、中原陸橋、中山東路、龍東路至龍岡圓環，沿途有中壢區公所、新街國小、中原大學、榮民服務處、金峰市場、南亞技術學院、陸軍專科學校、忠貞市場及龍岡圓環等停靠站。

環北站轉乘公車 第8條路線

發車時刻方面，捷運環北站端首班車為清晨六點十五分、末班車為晚上八點，發車十一班次；龍岡圓環站端首班車為清晨六點四十五分、末班車晚間八點半，發車十一班次，總計每日發車廿二班次。

為鼓勵民眾轉乘捷運，捷運環北站已成為重要的轉運站，目前行經該站的公車有「1A中壢—桃園」、「120捷運環北站—太子鎮」、「135中壢—內壢高中」、「171捷運環北站—中壢」、「5081 捷運環北站—大園車站」、「5623、5623A捷運環北站—楊梅」 等七條路線，121市區公車為第八條路線。

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