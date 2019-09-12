桃園市明年總預算編列 比升格前增35％

2019-09-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市一○九年度總預算案編製完成，昨送市政會議通過，將送請市議會審議；明年度總預算，歲入編列一一○四．○八億元，歲出一二四二．三四億元，歲入歲出差短一三八．二六億元，桃園市升格後預算逐年增加，從一○四年九一七．八億元增至明年的一二四二．三四億元，倘若明年度預算分毫未刪，將較一○四年增加卅五．三六％。

社福人口成長 重大公共建設啟動

副市長游建華表示，預算增加主因為社福人口成長、少子女化對策計畫及公共建設高峰期；軌道建設包括捷運綠線、中壢延伸線、捷運棕線、鐵路地下化等項目，合計編列五十一．六六億元；路平、瓶頸道路打通與道路闢建計畫，編列卅六．一三億元；河川整治、污水及雨水下水道系統等水環境建設，編列卅．○五億元。此外，在提升人行道品質、興建各類公園、多目標停車場、市場升級、建置智能路燈、建立低碳綠色城市及智慧城市，也編列預算持續推動。

文化建設方面，包括市立美術館、圖書總館、流行音樂劇場、原住民族文創園區、客庄茶文化園區、永安海螺文化園區，共編列十四．二四億元；體育方面，興建國民運動中心、體育園區、天幕球場、棒壘球場、水上運動基地等，編列十一．八二億元。

教育投資方面，新設學校、幼兒園、班班有冷氣等計畫編列廿四．四一億元；社會福利部分，包括弱勢生活補助及長照2.0，編列六十七．六二億元；少子女化對策上，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列六十九．七一億元；住宅政策編列六．九四億元進行住宅補貼與包租代管計畫。

較108年度增97億 教科文支出最多

主計處長林世杰表示，一○九年度桃園市總預算案歲出編列一二四二．三四億元，較一○八年度增加九十七．二三億元，歲出項目以教育科學文化支出最高，編列四八三．六九億元，占卅八．九三％；資本門支出占比為廿五．一九％。

歲入按來源別分析，前三項為稅課收入六二四．九一億元，占五十六．六％；補助及協助收入編列二九五．三一億元，占廿六．七五％；營業盈餘及事業收入編列九十．一億元，占八．一六％，此部分多為拍賣市府抵費地所得。

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