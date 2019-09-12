竹北增建1國小1國中 3年後招生

2019-09-12

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市東區人口持續成長，但公立國中小卻供不應求，每年都上演新生超額的窘境；縣府昨天表示，高鐵新竹站特定區的文小一和竹北國際AI智慧園區內的文中六，將啟動新建校舍工程，各將設置班級數六十班，預計一百一十一學年度開始招收一年級新生。

新國小考慮建地下停車場

對於民眾反映文小一應興建地下停車場一案，楊文科也指示交旅處，應思考當地未來幾年的發展及停車需求，並編列預算列入後續施作項目。

教育處表示，竹北市六家、東興及興隆等三所國小，以新生報到數的八五折推估，每年新生超額合計一百多人，需要輔導轉介到其他學校；而成功國中、仁愛國中兩校，每年新生超額合計約三、四百人。竹北市東區人口持續成長，造成多所學校實施總量管制，但新生名額每年需求量大增。

為此，縣府局處召開協調會，縣長楊文科拍板定案，文小一及文中六兩所新建校舍工程即刻啟動，並指示縮短興建工程期程，預計在一百一十一學年度完工並招生，希望有效舒緩新生超額的現象，維護學生就近入學的受教權益。

其中，位處竹北市嘉豐五路與復興一街交叉口的文小一，暫訂嘉豐國小，面積約二點七九公頃（含非營利幼兒園四千五百平方公尺）；而文中六位處竹北國際AI智慧園區內，面積約二點七公頃，各規劃六十班規模。兩校校舍興建經費各約八點八億元，今年已各編列三百萬元進行工程設計監造建築師遴選，順利的話明年中旬動工，二○二○年至二○二三年將爭取議會支持編列興建經費預算，興建期程為二○二○年至二○二二年。

楊文科表示，文小一及文中六完工後，一方面能紓解六家國小及東興國小的就學爆滿情況；另方面，能紓解成功國中及東興國中的新生超額問題，提供學子更好的學習環境。

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