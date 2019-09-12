竹南頭份親子公園 拚農曆年前完工

2019-09-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府於苗栗市打造貓裏喵親子公園後大受好評，再斥資三千一百餘萬元，於竹南鎮獅山運動公園打造竹南頭份親子公園，將設計結合火炎山造型的山林綠遊昆蟲森林主題公園，包括多元共融的特色滑梯、無障礙遊具等，周邊也將增闢停車場及假日市集，工程昨天動工，預計農曆年前完工。

座落獅山運動公園昨天動工

除了苗栗市的貓裏喵親子公園，及昨天動工的竹南頭份親子公園，縣府未來擬於苑裡鎮打造海線地區的第三座親子公園，讓縣內北、中、南三區，都有提供親子遊憩的完善公園。

有火炎山造型六米高溜滑梯

縣長徐耀昌說，貓裏喵公園於今年初開幕後，至今吸引超過十萬人次遊訪，縣府再接再厲，於頭份竹南地區的獅山運動公園預定地，投入三千一百餘萬元，打造縣內第二座親子公園，規劃有火炎山造型、六米高的溜滑梯，將是全國首創，創造豐富的遊憩環境，讓每個家庭走出戶外享受愉快親子時光。

結合獨特地景佔地約兩公頃

縣府水利處長楊明鐃表示，這座公園以山林為意象，結合在地獨特地景，總面積約兩公頃，其中一座溜滑梯長達廿八公尺，穿越整座火炎山，將會是最大亮點，此外也有許多共融式遊具、無障礙的遊樂設施、攀爬塔、戲水池及沙坑等，另也考量遮陰不足問題，也加設棚架設備，並且設置兩座停車場，以紓解屆時人車擁塞問題。

頭份竹南親子公園經過兩次地方參與式會議協調，匯集各方意見後規劃出的成果，有望成為新興的人氣爆炸景點；徐耀昌指示，工程力拚於農曆年前完工，讓苗北親子於春節時多個新去處。

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