竹北自強段停車場開發 公告招商

2019-09-12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府表示，位於竹北市文興路與莊敬南路口的自強段一六八號停車場用地，將以興建營運移轉（BOT）方式開發，基地面積廣達五千零八十五點五五平方公尺，特許年限為五十年，目前正上網公告招商至二十九日止，歡迎有興趣的廠商踴躍提出申請。

位於168號用地 將以BOT方式辦理

縣政府表示，這塊土地現況只有少部分面積作為一個只有二十六個停車位的小型停車場，但周邊住商發展成熟，停車需求量漸增，也具備消費潛力和市場商機，八月三十日在交通部觀光局旅遊服務中心舉辦的招商說明會，就有建設公司、量販及影視等業者踴躍出席，會中討論相當熱烈。

縣政府表示，這塊土地的土地使用分區為停車場用地，建蔽率為八十％、容積率為四百％，將以BOT方式辦理招商，特許期限為五十年，其中興建期間為三年、營運期間為四十七年，招商主業為停車場，附屬事業為提供竹北地區大型量販、餐飲為主，希望藉由這個停車場開發案引入民間參與資源、減少政府支出，活絡公有資產、增加政府財政收入，進而帶動地方繁榮，創造工作機會。

縣政府強調，全案的興建營運基本規範要求，公共的小客車停車位數量不得低於四百二十席，附設事業商業（含公益）使用的小客車停車位，應以商業（含公益空間）使用樓地板面積（含免計容積）每一百平方公尺每零點八二輛車的標準增設，機車停車位不得低於二百四十七席。

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