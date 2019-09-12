堆肥廠惡臭 苑裡水坡里民抗議

2019-09-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮水坡里，近半年來進駐一間堆肥廠後，鄰里間常聞到漫天臭味，嚴重影響生活品質，里民昨天集結前往工廠前拉白布條抗議。縣府環保局表示，該工廠是處理食品廠剩餘的料渣以製造堆肥，之前獲報有異味影響環境，經派員採樣稽查，超過異味標準值，已開罰十萬元，並限期業者於二十日前改善。

環局開罰10萬並限期改善

苗栗縣議員陳品安、鄭宗國、苑裡鎮代表會主席洪晃琦、代表郭汶沂及當地里長歐明城與里民近百人，昨天到工廠前拉白布條抗議，群情激憤；歐明城說，由於該工廠之前在南投縣設廠，同樣因為臭味遭到當地居民抗議，呼籲業者能另尋他處設廠，不要再造成里民困擾。

陳品安則說，希望縣政府能夠重視問題，畢竟因該工廠設置導致里民整天活在臭味中，希望環保局撤掉該工廠處理堆肥許可，直接改善問題。

對此，環保局強調，環保局會從嚴認定，若二十日後業者仍未改善，將會累加處罰，若情節嚴重，不排除停止該工廠營運肥料處理許可。

議員︰不改善將封路圍廠

洪晃琦、郭汶沂說，目前暫待二十日限期改善後的處理狀況，希望縣府給當地民眾一個合理的交代。鄭宗國則表示，屆時若臭味未改善，不排除封路圍廠，用最直接的手段表達心聲。

里民則說，因堆肥廠處較高的丘陵處，當風向由通霄鎮吹來，將工廠臭味帶出後，沈降在地勢較低的水坡里，臭味難以飄散，讓里民生活在臭味中。

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