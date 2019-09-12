教畫無「礙」 蔡啟海獲教育奉獻獎

2019-09-12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣和美實驗學校蔡啟海老師，退休八年後仍舊關心學生狀況，擔心他們畢業後就失業，成立台灣畫話協會，輔導患有自閉症、身心障礙等學生畫畫，幫助他們開展覽、製作文創商品，甚至獲得收入，蔡啟海無私奉獻，延續教育精神，榮獲今年彰化縣教育奉獻獎。

彰化縣政府昨日上午於北斗國中舉行「一○八年度慶祝教師節表揚資深暨優良教育人員大會」，縣長王惠美頒獎給四百位優秀教育人員，包含五名師鐸獎、四名教育奉獻獎，蔡啟海偕妻李淑玲出席。

「老師可以退休，教育不能歸零！」蔡啟海表示，他與妻子李淑玲曾一起到英國深造了解身心障礙者融入社區照顧的重要性，八年前他屆齡先退休，退休前夕，有個學生家長來找他，表示孩子要畢業了，擔心他身心狀況走不進社會，不知如何是好，他想了許久，也不想因退休而放棄對教育的熱忱，於是與妻子一起創辦「台灣畫話協會」，幫助超過學齡的身心障礙學生，發揮藝術創作。

蔡啟海說，台灣畫話協會目前有近五十名十八到四十歲年齡層的學生，他們長期在台中光復新村的教室學畫、陶藝、手作，每年均會挑選優秀作品到國內外展覽，目前也與業界合作製成行李箱，或是文創商品販售，所得依比例給學生，讓他們也能自給自足，未來他想籌蓋一間「畫話藝術治療中心」，目前募到九百多萬元買地，還要募集一千萬建造，希望能夠早日完成夢想。

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