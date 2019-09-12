芬園到草屯公車 無路權面臨停駛

2019-09-12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉省道台十四線彰南路彰化客運班車的行駛路線，最近在沿線站牌處都張貼「本路段因無路權，將在九月十六日停止行駛」的公告，引發鄉民強烈反彈，有鄉民認為，搭乘該車往來芬園、南投已有一、二十年，竟然說停就停，老人家、學生族以後再也沒車可搭，彰客也在獲悉鄉民意見後從善如流，立即撤除公告決定續駛，但希望監理單位協助解決路權問題。

鄉親抗議無車可搭 彰客同意續駛

彰化客運這條路線為從彰化市發車行駛彰南路，沿途行經芬園鄉、草屯鎮到南投市區，彰客業務經陳錫寬指出，所謂的無路權，就是原本彰化市、芬園鄉、南投市合法的往返路線之外，又多了草屯鎮的路線，每天彰化市到草屯有五個班次，草屯到彰化市則有三個班次，路程近二十六公里，不料這八個班次的路線遭人檢舉違規行駛，只好公告停駛；這條路線其實沒有賺錢，搭乘人數並不多，不是黃金路線，為何會遭人檢舉令他不解。但為了服務芬園鄉親，他們願意繼續行駛該路線，但路權問題仍需盡快解決。

爭取路權合法化 公所今開會協商

芬園鄉長林世明表示，據台中監理所確認，該條彰化市往返草屯鎮的路線確實沒有核准，屬於無路權路線，但長年來都是如此，對鄉親來說相當便利，停駛實在很可惜，因此他已邀集台中區監理所、彰化縣政府、彰化客運與芬園鄉多個村的民代、村長於十二日開會協商，希望藉由各單位集思廣益讓路權合法化，讓彰客繼續行駛服務鄉親。

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