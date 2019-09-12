南投連續降雨 水里山坡爆土石流

2019-09-12

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投山區最近經常下雨，導致山坡地含水量高、土石鬆軟，緊鄰信義鄉山區的水里鄉上安村，近日就出現土石崩坍，粗估崩坍土方量約三千立方公尺，大量土石流傾瀉而下，不僅山坡地光禿一片，土石流也流向馬路影響通行，水里鄉公所緊急派出機具搶險，先清除道路阻礙，維護居民通行安全。

上安村崩坍土方3千立方米

當地村民表示，崩坍的山坡地靠近河道，底下有山泉水湧出，以前就有過輕微崩坍情況，恐因近期連續降雨，山坡地含水量太高，土石鬆軟，再加上泉水不斷湧出造成掏空，山坡地才會爆發土石流。粗估崩坍土方量約三千立方公尺，影響聯外道路通行，若不趕緊清除土石，只要再有大雨，恐危及附近住戶安全。

公所趕緊清運 縣府規劃整治

水里鄉公所表示，大部分土石泥流堆積在野溪河道，周邊聯外道路也被泥流佔據，影響農民進出耕作，目前不危及住戶安全，已請廠商清運道路土石，之後會再清除野溪土方，避免大雨來襲，土石流無法宣洩造成二次危害。

縣府表示，土石流已將野溪堵塞住，現階段將優先清疏河道，確保足夠通洪，以免土石溢流，並會現勘調查崩坍規模與原因，若崩坍現場尚能處理，縣府將設法整治，倘若規模太大，就會協請水保局挹注經費治理山坡，以免再發生崩坍。

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