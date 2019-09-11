改善狐臭 清除頂漿腺 微創旋轉刮刀恢復快

2019-09-11

文／洪章桂

陳小姐從小就汗腺分泌旺盛，大約從高二開始，情形更嚴重，不僅盛夏時，腋下處的衣服會有黃色汗漬，並發出濃烈的汗酸味道，甚至冬天有時也會飄出異味，這讓她十分自卑，會自動閃離人群多的地方。

每逢夏季，她的心情就很低落，日前她決定要擺脫這個問題，前來就醫，經討論後，決定接受微創旋轉刮刀清除頂漿腺，術後第二天就能正常上班，一個月恢復情形良好，異味的情形也改善了，揮別了惱人的狐臭，陳小姐回診時顯得非常開心。

陳小姐表示，治療前，她嘗試使用不同的體香劑想要蓋住臭味，唸高中時夏天甚至會帶2件制服到學校更換，但效果都不佳。這是因為體香劑或止汗劑僅對於輕度的狐臭病患有輔助效果，但無法真正解決問題，因為其成分有可能含有阻塞或破壞毛孔的元素。再加上炎熱夏季汗臭味夾帶體香劑的味道，會讓人更不舒服。

手術方式是去除狐臭味，最直接的改善方法。早期使用交感神經燒灼術會有代償性出汗情形，也比較無法完全改善狐臭。近期不斷的改善手術方式，可採微創旋轉刮刀，傷口較傳統手術小，傳統手術傷口約4-5公分，微創旋轉刮刀約0.5公分，恢復期較短，適合無法長期休養者。

狐臭成因來自頂漿腺分泌旺盛，患者通常好發於青春期後，女性又比男性情形更明顯。頂漿腺分布於腋下、私密部位、肛門、乳頭附近，由於頂漿腺會分泌白黃色無味液體與微生物作用後，產生濃烈的臭味，容易在衣服上留下黃色汗漬，造成極大社交困擾。

現在有很多方式可以治療狐臭，民眾可尋求專業醫師協助與諮詢，以獲得較完善的照顧及專業的解決辦法。

（作者為聖保祿醫院整形外科醫師）

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