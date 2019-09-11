吃柚子 「藥」提高警覺

2019-09-11

記者歐素美／台中報導

中秋烤肉吃柚子，可增加膳食纖維攝取，但營養師提醒民眾，柚子的含醣量不低，建議每天最好不要超過半顆，另服用降血壓、降血脂、抗心律不整、免疫抑制劑及部分安眠鎮靜劑與抗憂鬱藥患者，應盡量避免食用柚子，若食用也要與藥物間隔兩小時以上，以免藥物與食物出現交互作用。

童綜合醫院營養師蔡佩娟表示，一份柚子含57.8毫克維生素Ｃ，是檸檬的1.5倍，有助於抗氧化、提升皮膚美白力；含纖維1.3公克可幫助消化、改善便秘及降低血中膽固醇。

防飆血糖 1天不超過半顆

衛生福利部建議國人每天的膳食纖維攝取量為25~35公克，根據台灣癌症基金會統計，9成以上國人膳食纖維攝取不足，平均每天僅攝取約14公克，不到建議量的2/3，所以中秋節烤肉搭配適量柚子，可以增加膳食纖維的攝取。

但4瓣（約165公克）去皮、去籽的麻豆文旦，熱量約60大卡、醣量約15公克，每人每天應攝取含醣量約200公克，因要扣除其他食物的含醣量，因此，柚子食用過量仍會導致血糖飆高，蔡佩娟建議一天最好不要吃超過半顆。

另柚子具有與葡萄柚類似的呋喃香豆素類成分，因此心血管疾病患者、接受免疫抑制劑治療，以及服用抗憂鬱藥物者應盡量避免吃柚子，如果少量淺嚐，也建議與藥物間隔兩小時以上；柚子也富含鉀離子，腎臟功能異常且需控制鉀攝取量的腎病患者也要特別注意。

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