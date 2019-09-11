肺阻塞復健 北歐式健走最適合

2019-09-11

文／陳冠誠

「醫師，我現在好容易喘，一動就喘，連爬樓梯都沒有辦法。」許多「慢性阻塞性肺病」（COPD，簡稱肺阻塞）的病人都會身受容易喘所苦，嚴重影響生活品質。

肺阻塞是由於長期吸入香菸或有害微粒，造成肺臟和呼吸道的慢性發炎，進而影響到呼吸功能。中重度患者在經過藥物控制之後，仍會有症狀，像是一點點活動就覺得喘、心肺功能下降或需持續使用氧氣。

住院就應接受呼吸運動

很多人不曉得肺阻塞患者也需要復健，病人常因為覺得喘不想活動，愈不想活動則肌肉愈萎縮，然後就愈來愈喘，進入惡性循環，此時就很需要肺部復健。

過去的研究指出，肺部復健可以減少喘及不適，減少肺部充氣過度，增進骨骼肌肉功能，減少焦慮及憂鬱，增進生活品質。

復健治療包括：有氧耐力訓練、阻力訓練、上肢訓練、呼吸肌阻力訓練、胸腔物理治療手法等，合併藥物治療、氧氣治療及生活型態改變，成效更佳。

復健的介入建議在住院中就應及早開始，指導治療性呼吸運動，而出院後，則需在出院後3週內開始進行肺部復健，並在復健療程結束後，仍持續運動，有效維持復健的成效。

中重度的肺阻塞患者常會有相關共病症及運動風險，因此在開始門診復健時，可以先安排運動心肺功能測試，找出共病症及復健運動風險，並依此安排合適的復健。

◎什麼樣的運動最適合肺阻塞患者呢？

「北歐式健走」是個不錯的方法，左右手都拿一支健走杖，健走時，利用上半身肌肉的力量對健走杖施力，並藉由雙杖接觸地面的方式撐地前進，達到健走的目的。

除此之外，還建議調整生活型態，以及指導節能運動，搭配輔具及居家環境調整，讓患者可以在比較不喘的情況下，進行生活功能自理，有效增進生活品質。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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