針灸、按摩穴位 可改善「視茫茫」

2019-09-11

文／邱伯恩

白內障或黃斑部病變並非老年人的疾病，只要眼睛過勞就會有風險。

日前一名22歲的年輕人因視野出現扭曲、變形症狀就醫，沒想到竟然是眼睛有中央黃斑部退化現象，讓他嚇一跳。

早在春秋戰國時代，中醫經典《黃帝內經》就描述了30多種眼睛疾病，像是「岐伯對曰：五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。精之窠為眼，骨之精為瞳子。」

促進眼部血液循環

中醫眼科強調藉由臟腑經絡的調理，讓身體回歸平衡，改善原本的正常功能，促進自我修復，並且搭配傳統針灸或新式雷射針灸刺激穴位改善視力，適用於乾眼患者、假性近視，甚至預防幼兒與青少年視力退化。

◎中醫按體質可以將眼睛系統疾病區分為2大類：

●過敏性結膜炎、眼淚分泌物多、糖尿病引起的視網膜病變、視網膜中央動靜脈阻塞、夜盲症、白內障，甚至濕性黃斑部病變等疾患，屬於因水液代謝、運化不佳，伴隨掌管眼睛的心、肝、腎的功能失調，影響眼睛的彩度、亮度、清晰度。

●飛蚊症、假性近視、白內障、乾性黃斑部病變、眼壓高、青光眼引起的視神經萎縮、視網膜病變等，主要與血虛及陰虛體質有關，陰血虧虛，無法送達五臟六腑，又因陰液不足，無法滋潤五臟六腑而導致，可以滋陰潤燥等方式治療。

在促進血液循環上，民眾平時可以按摩攢竹、魚腰、絲竹空等穴位，或醫師以雷射針灸穴位，以低能量雷射（0.1-0.5焦耳）對準穴位照射，改善眼部的血液循環，能促進粒線體合成，啟動內分泌調節，從而有助於提高效果。

此外，蛋黃、深綠色及深黃色蔬果（如胡蘿蔔、綠色花椰菜、玉米、南瓜等），都是保養眼睛的天然食材，民眾可以依體質屬性攝取，以達最好的保健之效。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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