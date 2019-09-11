雲林首座公托家園 北港揭牌

2019-09-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣第一家社區公共托育家園昨天在北港揭牌，預計下個月開始招生，以零至二歲嬰幼兒優先，每月每人收費九千元，政府補助三千元，即家長只要負擔六千元，許多家長很心動想報名。

每月收費九千 政府補助三千元

第一家公共托育家園設在北港北辰國小，由兩間閒置教室改造，雲林縣府社會處長林文志表示，空間打造以適合零至二歲嬰幼兒托育需求，有活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，並購置感覺統合玩具、提供多元適齡教具及玩具，委託大同技術學院經營管理，設置一名主任、三位保育人員。

收托零至二歲嬰幼兒 弱勢優先

雲林縣長張麗善指出，縣府提供優質化、平價化、社區化及在地化的公共托育家園，讓零至二歲的嬰幼兒能就近、就地受到妥當照顧，也讓家長更安心，未來將陸續在全縣廿鄉鎮市設置，地點以校園閒置空間優先，斗六、虎尾及西螺的地點都已確定，預計明年陸續動工及啟用。

一位年輕媽媽參觀後說，公共托育家園空間寬敞、舒適，提供孩子很大活動空間，還有專業人士帶孩子，覺得很安心，外面保母一個月收費最少要一萬多元，這裡實際只要六千元，她很想馬上幫兒子報名。

張麗善強調，雲林縣少子化嚴重，縣府整合教育處、社會處，提供育兒津貼、準公共化托育補助或袓孫托育補助等福利，增加政府補助減輕父母的負擔，讓年輕人勇敢生孩子，她希望每對夫妻至少都能生三個。

縣府社會處表示，公共托育家園服務對象為零至二歲嬰幼兒，單親及經濟弱勢優先。

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