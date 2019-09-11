斗六東市場封閉 文史團體盼登錄歷史建築

2019-09-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市危險建築東市場昨天封閉、走進歷史；地方文史工作者認為東市場是二戰後台灣第一座示範市場，將爭取成為歷史建築物；斗六市公所尊重地方的期待，未來如果成歷史建築，會規劃為文創特區，不成則拆除市場，規劃為商場。

原擬拆除規劃為商場 公所緩拆

斗六公所主任秘書楊劍銘表示，東市場建物老舊又因地震變成危樓，經評估整修不符成本，而且耐震度仍舊不高，安全無法確保，所以決定拆除，八月初就斷水斷電，昨天用甲種圍籬全面封閉，避免人車進入發生危險。

楊劍銘指出，原先規劃東市場停用後就拆除，基地規劃成綜合商場前可作為臨時停車場，但因地方文史工作者爭取將東市場豋錄歷史建築，公所決定緩拆，讓文史工作者有時間可以補充新事證，依正常程序申請成為歷史建築。

若爭取通過 以文資保存及文創為主

楊劍銘說，公所原規劃拆除後的東市場若作為綜合商場，原攤商可以優先申請進駐，如果未來成為歷史建築物，會以文化資產保存及文創為主，不再做傳統市場使用。

二戰後台灣第一座新建示範市場

雲林溪文化聚落聯盟總召張妙祝表示，根據雲林科技大學建築與室內設計系老師劉銓芝提供的資料，東市場於一九六二年建造，是那個時代台灣第一座新建的「示範市場」，年代雖然不算久遠，卻在台灣市場發展史上佔有一定地位，有其重要價值。

東市場是美援補助興建的現代化建築，屬現代主義的簡明建築形式，注重中央挑高走廊、高窗採光、空氣流通等設計，屬二戰後現代建築的見證案例。

張妙祝說，為避免東市場被快速拆除而消失，已將相關文史資料提交雲林縣政府，建議將東市場指定暫定古蹟，保全市場建築評估文資價值，也將透過廟口來開講，開放公民參與討論東市場未來發展。

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