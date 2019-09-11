海廢變樂器 鳥嶼師生創作貝多章

2019-09-11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創作想像空間有多大？答案是無限大！澎湖縣鳥嶼國小的「貝多章」，不僅將海邊常見的廢棄物浮球，搖身變成裝置藝術，更由海廢創作藝術家吳成夫率領全校師生製作音樂章魚「貝多章」，讓海廢垃圾化身為藝術樂器。

去年獲教育部教學卓越獎「金質獎」肯定的鳥嶼國小，位在白沙鄉東海，以澎澎灘及豐富的潮間帶生態聞名，今年以「澎海望潮子，鳥嶼愛思客」課程為題，包含章魚科技、藝創、文化與生態四大主題課程，邀請擅長以海廢進行各種創作的藝術家小花（吳成夫），再次帶領學童以海廢進行藝術創作。

由於鳥嶼位在瀕危的澎湖特有種小章魚棲地範圍，吳成夫與師生決定創作章魚樂器，首先前往鳥嶼拇指山淨灘，蒐集浮球、拖鞋、保麗龍及漂流木等，創作出模樣可愛的「貝多章」，是一隻會唱歌的音樂章魚，十個用水管做成的嘴巴，每張嘴都有不同音階。

吳成夫表示，澎湖離島居民處理章魚，經常以拍打敲擊方式讓肉質變得清脆可口，同樣透過拍打敲擊「貝多章」的嘴巴，就可演奏，淨灘撿來的拖鞋可當作演奏敲擊的工具。一旁由大小浮球串起的風鈴樂器，象徵章魚的卵，也可以敲擊演奏。

吳成夫說，澎湖特有種小章魚近年因棲地破壞、過度捕撈等，數量急遽下降，希望透過作品呼籲民眾重視海洋保育的重要，減少對棲地的破壞及合理採捕。

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